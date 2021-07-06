由於中國大陸6月汽車銷售量普遍不佳，日本汽車製造商例如本田（Honda Motor）與日產（Nissan Motor）等也難逃一劫，業績都減少一成多。
6日根據最新統計，6月在全世界最大汽車市場中，本田賣出約11.8萬輛，年減17%。至於日產，則售出11.4萬輛左右，也減少16.3%。
而中國汽車工業協會(CAAM)調查發現，6月中國汽車的銷售量僅193萬輛，較2020年同期大減16.3%。
不過，只公佈中國大陸季度業績的通用汽車(GM)，第2季卻賣出超過75萬輛，年增率為5.2%。
由於中國大陸6月汽車銷售量普遍不佳，日本汽車製造商例如本田（Honda Motor）與日產（Nissan Motor）等也難逃一劫，業績都減少一成多。
6日根據最新統計，6月在全世界最大汽車市場中，本田賣出約11.8萬輛，年減17%。至於日產，則售出11.4萬輛左右，也減少16.3%。
而中國汽車工業協會(CAAM)調查發現，6月中國汽車的銷售量僅193萬輛，較2020年同期大減16.3%。
不過，只公佈中國大陸季度業績的通用汽車(GM)，第2季卻賣出超過75萬輛，年增率為5.2%。
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