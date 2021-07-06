在迅銷與軟銀等權值股引領下，日股6日上漲，日經收28,643.21點，漲45.02點或0.16%。東證收1,954.5點，漲5.51點或0.28%。

早盤交易期間，大金漲3.7%，迅銷漲0.8%，軟銀也漲1.4%，光是這3檔權值股的漲幅，就對早盤收紅的日經指數有四分之三貢獻度。最後，這3支大型股也分別收漲0.45%到2.6%不等。

由於新冠疫情升溫，日本政府很可能會在8日決定，將大東京地區原訂11日將結束的較寬鬆版緊急狀態再度延期。

三井住友DS資產管理指出，投資人看似再進場，但較小心謹慎。東奧即將復賽，市場擔心屆時因大量運動員與全球媒體湧入下，新冠疫情將會一發不可收拾。因此，日股漲幅恐怕受限。

日經指數中，上漲4.2%的日立造船漲幅最大，同時，跌最多的是東洋製罐，下挫4.1%。

至於東證指數，空運漲最大，上漲2.8%。其次是原油煤炭業，上漲1.8%，至於礦產業也漲1.6%。表現最差者方面，航運跌幅最大，下跌1%，證券類跌0.7%，然後是製藥業者也跌0.6%。