「國民女神」賈永婕，主動募資許多的醫療器材捐贈給醫院，號召許多商業界、演藝圈的朋友，一起為台灣的醫療量能盡一份心力，因此感動了許多台灣民眾的心。最近賈永婕在社群上分享，2013年和老公一起唱歌的影片曝光，她那驚人的歌唱實力，再次引起網友們的討論。

賈永婕今（6日）上午在臉書上分享8年前，與老公一起唱歌的影片，倆人拿起麥克風高唱一首林憶蓮的歌曲「至少還有你」，畫面中賈永婕相當陶醉在歌唱的世界裡，唱歌到一半突然躺在老公的肩膀上，下一瞬間又牽起老公的手，倆人在影片的互動裡，賈永婕不斷的挑逗尪，但他老公表情淡定的認真唱歌，相當的逗趣與幽默。網友看到賈永婕老公的反應，並直呼回應：「歌聲可以殺死病毒！」

賈永婕在此貼文寫下：「我的回憶那時公婆也在現場，本人比較低調！」歌唱影片共34秒，已經超過1.3萬粉絲按讚，並且幽默地回應粉絲們：「我現在就去弄個全世界直播演唱大會」，也引起其他網友們的回應：「演唱會可以安排跟高嘉瑜立委合唱嗎？」、「演唱會何時開始售票？」

不少喜愛她的粉絲，都感受到她的正面的能量，網友們並回應：「老公真的什麼大瘋大浪都見識過了！表情好淡定。」、「在妳身上看到了什麼叫勇敢做自己」、「要不要考慮唱給病人聽聽看？」、「老公果然是堅強的後盾，不管遇到什麼難題，總是屹立不搖」

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