宜蘭情人節是縣內重要活動之一，考量群聚、難以落實實聯制，縣府今天宣布停辦。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣今天（6日）無新增確診個案，累積縣內96人確診，維持連11天「嘉玲」，縣長林姿妙宣布，考量疫情停辦宜蘭情人節，另外縣府雖然開放72歲至74歲長者到醫院、診所施打疫苗，但壯圍等5鄉內無合作醫院、診所，從明起將開放5鄉可預約到衛生所接種疫苗。

林姿妙宣布取消辦理「2021宜蘭情人節」系列活動。工旅處說，該活動是宜蘭縣年度重要節慶之一，考量歷年每日皆超過2萬人次參與，加上活動地點為開放性場域、無單一出入口，難以落實實聯制，審慎評估後決定防疫優先，避免群聚感染風險。

縣府表示，為了讓居住在壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、大同鄉和南澳鄉的縣民，能夠就近施打疫苗，明日起開放5鄉72至74歲的民眾、55歲以上的原住民，可至衛生所施打疫苗，符合資格的縣民，明日起可打電話至所屬居住地的衛生所預約。

衛生局長徐迺維表示，目前安排有在衛生所施打為75歲以上長者，而72歲至74歲是採預約到醫院、診所施打，但有5鄉因鄉內無合作醫院、診所，對此真的感到抱歉，衛生局也在積極聯絡可合作的診所，因此先安排壯圍等5鄉鄉民採預約到衛生所施打。