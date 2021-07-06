我非洲友邦史瓦帝尼爆發群眾暴動事件，外交部今天表達遺憾及慰問。我國與英美歐盟等使館4日發表共同聲明，鼓勵對話並譴責暴力行為。外交部長吳釗燮5日也致電史王辦公室主任甘梅澤，表達我樂見史國邀請包括SADC等非洲區域組織訪史進行事實調查，相信透過建設性對話，史國得以早日恢復穩定。

外交部發言人歐江安表示，我國非洲友邦史瓦帝尼王國6月28日爆發群眾暴動事件，外交部與駐史國大使館已注意並掌握史國政局發展，對於發生縱火搶劫等不幸事件，表達遺憾及慰問之意。

我國與美國、英國、歐盟等駐史國使館及代表團7月4日發表共同聲明，歡迎「南部非洲發展共同體」（SADC）政治、國防暨安全機構派員訪問史國，協助各方展開廣泛且開放性的對話，鼓勵所有利害關係者以尊重基本自由及法治為原則，透過和平及建設性的方式解決問題，並對暴力行為予以譴責，呼籲對非法肇事者經調查後應依法制裁。

吳釗燮昨日也致電史王辦公室主任甘梅澤，表達我樂見史國邀請包括SADC等非洲區域組織訪史進行事實調查，並感謝史國政府調派警力維護我僑民安全。吳釗燮另重申我國將持續與史國政府在社會重建及對抗新冠肺炎疫情工作上進行互利互惠的合作。

台史於1968年建交，我國透過醫療團及技術團推動有利國計民生發展的合作計畫，協助推動史國在公衛醫療、農業、教育及資通訊等領域的發展，實質嘉惠於民。

外交部表示，我政府長年推動鄉村電力化及偏鄉地區供水計畫，並結合民間力量進行義診及物資捐贈，大幅提升史國弱勢民眾生活品質，深獲史國朝野肯定，我國將持續透過台灣模式的合作精神深化我與史國各界的友誼。