新北市確診數量今日11人，重回2位數，侯友宜表示，這11人扣除3人是居家隔離確診，6人與北農與環南市場還有北市醫療機構與職場有關，另有1名是父母傳給小孩，還有1人感染源不明，該確診者在北市工作，近日都在居家辦公，會持續疫調確認感染源，市府也將持續篩檢，把隱形傳播鏈找到，還給新市民乾淨空間。

侯友宜說，今日新增11人中和4人、土城2人、永和2人、三重、新莊、五股各1人，其中2人住院，9人輕症或無症狀，已入住集中檢疫中心。

侯友宜說，這11人有3人是在解隔離前陰轉陽，傳播來源清楚都在掌控中，另外8人中，有6人與北市有關，其中北農、環南各1，還有1名醫療機構照顧人員，另外2個新光與誠品櫃姐，與1名被公司同事傳染的，同事家屬住在北市虎林街附近。

侯友宜說，剩下2個，其中一個是土城父母感染給孩子，1名則是住在永和，該名確診者在台北市某區域工作，生活單純，沒有出國，這段時間都家裡辦公，目前正全力疫調追查感染源。

侯友宜說，數據本來就會波動，雙北要採區域聯防，不可能新北好、台北不好，「要兩個都要好」雙北並肩作戰，只要清楚穩定，感染源幾乎可以掌控，就能有效控制。

侯友宜說，現在市場大幅篩檢目前都是陰性，個案就個案解決，也請市民盡快出來廣篩，阻斷隱形傳播鏈，很多案子都是市民主動出來篩找到的，他強調，社區感染不是這麼簡單，只有不斷篩，把隱形傳播鏈找到，才能還給新北乾淨空間。