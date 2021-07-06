松田建設公司董事長陳明松今6日特地捐贈涼感背心150件、冷凍塊420塊給嘉義縣消防局。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

松田建設公司董事長陳明松今6日特地捐贈涼感背心150件、冷凍塊420塊給嘉義縣消防局。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

松田建設公司董事長陳明松今6日特地捐贈涼感背心150件、冷凍塊420塊給嘉義縣消防局。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

疫情期間，消防人員穿防護衣執行救護勤務機會增加，因防護衣密不通風，常常著裝僅15分鐘就汗流浹背，甚至造成熱衰竭，松田建設公司董事長陳明松今6日特地捐贈涼感背心150件、冷凍塊420塊給嘉義縣消防局，讓消防員日後能涼涼出勤。

嘉縣消防局副局長蔡建安指出，近日新冠肺炎疫情嚴峻，消防同仁執行救護勤務非常繁重，必須在高溫天候下穿著防護隔離衣，等完成任務全車消毒後才能脫掉，悶熱狀態下消耗體力甚鉅，如不補充水分，很快就會熱衰竭，喝太多又會想上厠所，相當不方便。

有消防人員表示，目前天氣非常炎熱，如果在防護衣內穿著涼感背心，加裝預冷冰塊，體感溫度會降個幾度，不但能預防熱衰竭情況發生，也相對涼爽許多。

蔡建安說，接下來專責分隊會每人發一件涼感衣，並請同仁視出勤時間長短加裝冷凍塊，即便一次7塊全加約增加1.5公斤重量，對平日有負重訓練的消防員來說也不成問題。

嘉縣消防局長呂清海感謝松田建設公司慷慨捐助涼感背心，提供消防人員更利於執勤的裝備，疫情尚未平息，希望透過公私協力合作，共同挺過疫情，守護家園。