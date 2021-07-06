儘管2020年大陸消費品市場受疫情影響有所下降，但在網上零售保持較快成長拉動下，中華全國商業資訊中心官網6日發布2020年中國零售百強名單，顯示零售百強銷售規模突破10兆元（人民幣，下同）、年增率20.9％。

根據《新京報》報導，在電商方面，2020年百強零售企業中的5家電商銷售規模達到7.7兆元，年增率30.3％，增速較上年放緩2.6個百分點。其中天貓銷售額占5家電商的比重為41.7％，京東銷售額占比33.9％、拼多多銷售額占比21.7％、唯品會占比2.2％、雲集占比0.5％。

而整體零售百強規模繼續呈現快速增長的態勢。資料顯示2020年中國零售百強企業銷售規模達到10.3兆元，較2019年增長1.7兆元，銷售年增率20.9％，增速略低於2019年1.8個百分點。

實體零售方面，95家以實體店為主的零售企業2020年銷售規模年增率下降0.2％，增速低於上年5.7個百分點。但儘管受到疫情衝擊，超市業態仍保持較快增長，2020年限額以上超市業態零售額。實現年增率3.1％，限額以上百貨店、專業店、專賣店零售額增速均為負增長。

觀察2020年零售百強入圍門檻為29.2億元，零售百強中有3家兆元級企業，與2019年相同；43家百億級企業比2019年減少19家；49家10億級企業，比2019年增加21家。