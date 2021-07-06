苗栗銅鑼客發中心推出價值350的繪本供民眾標購。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗銅鑼客發中心將從7日起連續3天舉辦網路標購。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗銅鑼客發中心推出好客劇場門票在網路上標購。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

受疫情管制，客委會苗栗客家文化發展中心閉館月餘，為提供民眾居家防疫消遣抒壓，特別推出客家影像數位典藏等多種專書，並從7日起連續3天，在客家文化館臉書專頁直播1元競標最夯商品活動，觀迎大家踴躍參加。

客委會苗栗銅鑼客家文化發展中心為傳播客家文化，出版博物館與客家學的探討專書、客家影像數位典藏專書、村史調查成果專書、策展研究專書、特展專輯、兒童繪本等客家特色出版品及文創商品，民眾只要上網搜尋「好客商城」就可上網選購。

在疫情3級警戒管制下，為紓解您居家防疫的苦悶與壓力，客發中心從7日起連續3天，在每天下午3點，將在台灣客家文化館臉書粉絲專頁直播一元競標最夯的商品。

其中包括，客英大辭典造型購物袋，這部《客英大辭典》是傳教士D. MACIVER所著。記錄了當時許多客語字詞、俗語、諺語，為後世客語研究非常珍貴的典籍鉅作。客英大辭典造型購物袋是以大辭典經典外型，內藏袋描畫客家人惜字敬天、晴耕雨讀的美德，別具意義。

其次是最新出版繪本《恁久好無？安娜！》故事是從「世界記憶」的角度發想，以「現代」與「過去」交錯，從客家小孩的視角來描繪20世紀初西方傳教士於客家聚落因傳教而保留客家語料的歷史背景。早期客家語料的保存不只表現「語言是文化學習、交流的key」及對母語研究的價值，也是客家在多元文化交流歷史的再發現。

最後是原價500元的好客劇場門票10張，將呈現3D強片「宅鳥出任務」待疫情穩定後，期待一同和小黃鳥探險去。