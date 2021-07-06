台北市環南市場自治會長林勝東2日怒批在地立委林昶佐「沒關心環南市場」，引起輿論譁然，更有民眾醞釀要罷免他。台北市議員鐘小平直言，他認為林昶佐在今年年底或明年年初可能就會被罷免，他還透露了一些為何林昶佐會惹怒林勝東的原因。

鐘小平5日在政論節目《這！不是新聞》中(第一段節目39:50處開始)直言，「我認為林昶佐等不到2024了啦，今年年底或明年初可能會被罷免，罷免掉之後4年之內不得在萬華選立委，我先講結果，他很可能被罷免掉」。

鐘小平指出，林勝東為什麼那麼生氣？其中一個原因是這2屆立委選舉時，林勝東都很力挺林昶佐，一年半前選舉時，林勝東5點就帶著林昶佐去市場一攤一攤拜票，這時主持人問鐘小平，「以前他是林昶佐的樁腳就對了？」鐘小平則說，「大樁腳」，並指當時雙福宮也動員，因為林勝東是雙福宮要角。

鐘小平透露，當時幫前立委林郁方輔選的在地國民黨議員郭昭巖很緊張，問林勝東怎麼帶林昶一攤一攤拜，可不可以也帶他們拜，林勝東說怎麼可能，並表態自己是挺林昶佐的，後來郭昭巖6點多帶林郁方去拜票，到了門口被趕出來，「這樣挺不挺？他這麼挺他，服務又很爛」。不過，鐘小平的這段說法遭到林郁方駁斥，指並無此事。

鐘小平分析，還有一件事情引爆林勝東怒火，就是之前林勝東因為操心PCR檢測和打疫苗的事情，覺都睡不好，結果血壓飆上來，而人身體不好就很容易憤怒，記者會當天，林昶佐一進去看到他，裝作不認識；看到代表，裝不認識，之後還幫衛福部長陳時中開車門，讓林勝東看了十分傻眼，「不來打招呼，還幫陳時中開車門，林勝東氣死了」。後來林勝東對鐘小平說，他和其他攤販在猜，是不是陳時中交代林去罵柯文哲，讓自己洗白，沒想到踢到鐵板。

此外，針對疫苗施打的問題，鐘小平直言，環南市場6月2日就決定要打疫苗了，並痛批林昶佐是在割農委會主委陳吉仲的稻尾，陳吉仲拜託衛福部撥3萬多劑疫苗，因為市場是農委會管的，衛福部也跟農委會講好，給市場從業人員打疫苗，說到這他忍不住嗆林昶佐，「你5月爭取我沒話說，都過了10幾20天，吹什麼牛？真是的」。