岳父住院，卻自行離院，家屬在臉書社團「大里人聊天室」貼文協尋。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局仁化派出所員警，發現眼前這位老人家與臉書社團「大里人聊天室」貼文協尋老人，特徵吻合，通知家屬到場接回。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

「警察先生，有老人家，穿著病房服在路上走路，好像迷路了」民眾日前向警察報案，霧峰分局仁化派出所巡邏員警據報，立即趕到場，果然見一老人家，神情迷茫，問話皆答非所問，疑是失智症狀，員警想起臉書有民眾貼尋人啟事，其特徵吻合，於第一時間協助迷失老人返家團圓。

霧峰分局仁化派出所日前下午2點多，接獲報案，指出大里區健民路與山腳巷口前有疑似迷失老人，巡邏員警到場發現老人家身穿病房服、，腳上還留有就醫的針孔，問他年籍資料，皆語焉不詳，員警這時想起，在臉書社團「大里人聊天室」看到貼文協尋年約83歲林姓老人，其所描述的衣著特徵，與眼前的老人家，相當吻合。

員警進一步查閱警政系統後，確認了老人家的身份，立即通知家人到場接回，據了解，老人家原本在太平長安醫院就醫，2日早上7點多就自行從醫院離開，因他有輕微的失智現象，家人焦急的四處尋找外，也在「大里人聊天室」貼出協尋資訊，指出「岳父精神狀況不太好，他不知道路，一出去只知道一直走，請大家有看到，請協助他。」幸好警方於下午協助平安找回，家屬不停地向警方道謝，對於員警的積極作為深表感謝。

霧峰分局長陳家銘表示，家屬須多加注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險，同時呼籲大眾目前正值防疫三級警戒實施期間，外出應全程戴口罩、禁止室內5人及室外10人以上的社交聚會，並盡量減少不必要的外出，各項的防疫規定有賴全民共同遵守，保護你我的健康。