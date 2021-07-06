國安會前祕書長邱義仁直言「美國不贊成台獨」引發熱議，國民黨大陸部主任左正東今天表示，對照去年情況，邱義仁此舉不得不讓人猜測，是否兩岸將陷入危機？還是民進黨要遊說美國改變「戰略模糊」？他痛批，邱的說法形同宣告民進黨推動法理台獨、「制憲入聯」的承諾破產，但民進黨內部未必買單。

左正東說，邱義仁此刻拋出的「不能台獨說」，看起來有些突兀，但絕非橫空出世，邱去年10月15日出席喬治城大學舉行的線上研討會時，也說過「除非瘋子才搞台獨」。

左正東回顧當時的情況，他說，去年9月18日共軍30餘架戰機飛入台灣防空識別區，接連數日頻繁演習擾台，兩岸儼然已到戰爭邊緣，蔡英文總統在9月22日說，不要讓別人在台灣領空耀武揚威，將空防戰線從防空識別區退到領空，後續在雙十國慶拋希望促成兩岸意義對話，蔡政府為兩岸降溫求穩的急切之心，溢於言表。

其次，在共軍大規模闖入台灣防空識別區之前，美國衛生部長、國務次卿相繼訪台，美國外交關係協會主席哈斯於9月初撰文，呼籲美國改變對兩岸長期以來的「戰略模糊」，共軍在台海空域頻繁活動後，倡議「戰略清晰」呼聲升高，而邱義仁當時參加研討會，即以「對台戰略模糊性與清晰化」為題，其潛台詞則是要美國大膽轉向戰略清晰，民進黨不會利用美國的戰略清晰推動台獨。

左正東認為，此刻對照去年的情況，邱義仁再拋「不能台獨論」，不得不讓人猜測，是不是兩岸即將陷入危機？還是民進黨要遊說美國改變「戰略模糊」？

他進一步說明，從5月疫情升高後，好一段時間共機沒有闖入台灣防空識別區，大陸主動表示願意捐贈疫苗，但民進黨政府不是冷言嘲諷，就是惡言相向，完全浪費兩岸轉向善意循環的大好機會。

他指出，如今中共黨慶結束，大陸沒有為黨慶營造祥和氣氛的需要，讓人擔心兩岸局勢會不會重回緊張局面，藉由邱義仁釋放向大陸示好的訊號，可能性不低，而今天民進黨前組織部主任陳昭南說，邱義仁這句話是講給大陸聽得，也印證這樣的猜測。

左正東表示，另外，美國參議院近日正在審議國務院東亞助卿的任命案，其中自然涉及美國是否轉向「戰略清晰」的討論，不排除邱義仁此舉希望強化美國國會推動「戰略清晰」的力道。

他批評，邱義仁的「不能台獨說」宣告民進黨一路以來推動法理台獨、「制憲入聯」的承諾破產，但顯然民進黨內部未必買單，包含民進黨團幹事長劉世芳說，修憲委員會還是會談正名等議題，綠委許智傑則解讀，美國不是不支持台獨，而是時機未到，這正說明民進黨面對中華民國，滿人格分裂和言行不一，自然無法取信美國。

左正東建議，面對日趨動盪局勢，與其期待美國戰略清晰、把自己的命運交給他人，不如先誠實面對國人和支持者，把自己的立場講清楚，「我們是中華民國，堅定擁護中華民國憲法既有體制」，不但可以凝聚朝野共識、進一步取信世界，還可以讓兩岸關係重回和平穩定，這才是真正的「當家做主」。