新冠肺炎疫情亦衝擊壽險業務員生計，各壽險公司紛紛祭出業務員紓困措施，國泰人壽除了6到8月免考核、但績優者繼續升遷外，同時以上半年業績收入為基礎，保證每位業務員一定比率的月薪，每人每工作月最多可拿到2.2萬元的差額補貼。

台灣人壽除放寬考核及通融外，並提供業務員可以預支報酬，同時針對部分保障型保險及醫療險，佣金加碼，以增加業務員收入。

南山人壽則表示會降低佣酬發放門檻，並祭出業務員紓困方案，據了解亦是類似預支報酬的方式，分不同職級每人可申請預支2~25萬元不等的佣酬，在防疫警戒降回二級後的半年內，要完成一定的保單業績。

據壽險公會統計，到5月底壽險公司登錄業務員人數逾22萬人，雖然裡面有壽險公司內勤人員及兼職者，但以行銷保單為主要收入的壽險公司業務員亦有16~17萬人以上，5月15日之後新冠肺炎疫情警戒升高到三級，5月當月可能還有一定的收入，且中南部業務員仍可正常拜訪保戶，但6月之後即影響較大，目前多數無法看訪客戶，新保單招攬速度急凍。

壽險公司多表示已暫停或放寬上半年的業務員考核制度，有些公司甚至放寬或不考核到7月及8月，即業務員即便沒有達到最低業務量，亦不會被考核掉，有些公司還有底薪制作保障，但若業務員在疫情中依舊能達成一定的業績量或增員數，則照常升遷。

國壽即強調到8月都免考核，升遷照舊，且6到8月祭出工薪津保障制度，依每人上半年業績的一定比率，由公司補足以收入，且持續想辦法增加業務員收入來源，另外如富邦人壽、南山人壽等亦強調若業務員確診新冠肺炎，有慰問金。

同時間壽險公司今年還是預計招募逾3萬名的新進業務人員，如南山人壽、中國人壽都有新人專案補貼，南山人壽今年要增5300人，新人只要每月對不同保單達成一定業績量就加碼，如每月達成6張以上終身醫療險，保費約15萬元，12個月下來除了原本的佣酬，再加碼給30萬元，協助新人定著。