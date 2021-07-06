中央流行疫情指揮中心今宣布新增27例本土確診，以北市14例最多，台北市長柯文哲表示，目前家戶感染是最大的問題，最近看到一個案例，家中有1人感染，結果全家13個都確診，台北市社區感染不多，但大家最近都窩在家，即使在家中，還是要預防家戶感染。

柯文哲說，之前感染確診數目降得很快，直到一周前速度就變慢了，主要是因上周展開大規模PCR，撈出無症狀的黑數，而最近看到一個案例，全家13個都確診，在社區感染1個，回到家感染12個，因此，即使在家裡，還是要把預防家戶感染當做重要的事情，北市家戶人口比較多，目前家戶感染是最大的問題。

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