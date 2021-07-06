半導體材料大廠華立（3010）公布6月與第二季自結營收達58.41億元、168.66億元，年增分別為15.62％、13.68％，雙雙締造同期最佳紀錄；華立表示，儘管近期驅動晶片出現雜音，不過8吋晶圓廠產能有限及車用晶片加入，預估未來一年仍是賣方市場，公司受惠這波缺貨漲價潮，上半年IC營收在價量齊揚下拉出長紅，未來也將積極跨入整合式晶片，提供新技術解決方案，以多元化產品線及高度專業服務拓展營運規模。

華立今年累計上半年合併營收為331.49億元，較去年同期勁揚21.92％，全年營運可望推向新高峰。

另外在國內三大載板廠積極投入擴產搶市下，華立與原廠共同推出製程用曝光機（Stepper）及DI高解析電鍍乾膜攻占市場，成功搶下多座新廠的供應權，訂單能見度已達明年第二季。目前市場看好2023年前載板產業都將維持供不應求，特別在物聯網、車聯網的需求放大下，2023年後也未必獲得緩解，整體載板產業預估將有數年的榮景可期。

遠距需求未因歐美陸續解封而走緩，隨IC供貨趨穩，市場預期第三季筆電、平板等3C產品拉貨仍將處於高峰。華立所引進的熱固性工程塑料具有高強度、高信賴性及絕緣等特性，成為電源大廠的首選，在筆電及教育平板市場外，華立也陸續打入遊戲機、語音智慧音箱及手機快充的電源供應鏈，帶動熱固性工程塑料上半年營收增長逾五成，同時公司也開始朝向汽車電機應用發展，擴大在電動車充電椿、車載電源的布局，搶搭全球電動車的成長潮。

華立代理日本知名的耐高溫尼龍工程塑料，材料本身具有吸濕率低、剛性與尺寸安定性佳，在零接觸商機助攻下，耐高溫尼龍材料1～6月營收繳出近四成的成長佳績。

同時為幫助下一代伺服器、PC實現更好的性能及更低的功耗，DDR5記憶體被寄予厚望，華立引進的工程塑料可滿足生產DDR5採用的SMT製程在高溫測試時不易起泡等特性，將為耐高溫尼龍材料注入營運成長動能。