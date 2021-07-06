新北市接種新冠疫苗後死亡6日再添3人，其中中和86歲男性沒有慢性病，6月17日接種AZ疫苗後，出現四肢無力情形，7月5日死亡，詳細死因待中央釐清。目前新北市通報累積統計共72例。

另有新莊區通報90歲男性，6月15日接種AZ疫苗，身患糖尿病及高血壓，6月26到27日出現發燒及嗜睡，30日死亡。

第三案鶯歌區通報58歲女性，6月16日在洗腎診所接種AZ疫苗，身患多重慢性病，7月1到4日出現腹瀉，7月5死亡。

新北市衛生局表示，接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

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