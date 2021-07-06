蘇寧危機出現變化。蘇寧易購5日發佈公告指出，江蘇國資群聯合產業資本進行戰略投資，解決蘇寧面對的流動性危機，加上阿里、小米、海爾、TCL等受邀參與，後續成立基金總規模為88.3億元（人民幣，下同），獲得16.96％股權後，蘇寧易購成為無控股股東狀態。

而5日發佈的公告還顯示，深圳国际也終止入股蘇寧易購。但值得注意的是，蘇寧自身的獲利造血能力還並未恢復，今年第2季業務虧損面進一步擴大，上半年淨利潤虧損25至32億元。

根據網易財經引述蘇寧公告表示，江蘇省、南京市國資牽頭成立江蘇新新零售創新基金二期（有限合夥），總規模為88.3億元，擬邀請華泰證券、阿里、小米、海爾、美的、TCL產業投資人參與。

該公告顯示，基金成立後將獲得蘇寧易購16.96％股權，以支持蘇寧易購應對流動性問題、穩定企業融資環境、促進企業穩定經營。江蘇和南京方面將協調省內各金融機構對蘇寧易購恢復授信至合理水準。

而協議轉讓完成後，蘇寧易購將不存在控股股東、實際控制人，不存在單一股東實際支配公司股份表決權，足以對公司股東大會決議產生重大影響的情形。

公告中還顯示，阿里對蘇寧易購持股比例維持不變，稍早市場流傳的「阿里將收購蘇寧大部分股權」的說法並未成立。