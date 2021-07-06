周二的一份數據顯示，對德國製造貨品的工廠訂單在五月出現自2020年首次封鎖以來最大的跌幅；主因為歐元區以外國家的需求疲軟，以及對機械和中間產品的訂單減少。

德國聯邦統計局公布的數據顯示，經季節調整後，五月工業產品訂單月減3.7%。

該月減數據對比於路透的增加1%預測，讓路透經濟學家感到困惑。

細項數據顯示，德國國內需求增加0.9%，歐元區以外的訂單需求大跌9.3%。

機械和車輛等資本財需求減少4.6%；中間產品訂單萎縮3.6%；消費性產品的訂單則增加。

VP銀行經濟學家Thomas Gitzel表示，該下跌顯示，原物料的短缺正對工廠訂單帶來影響。如果企業因為缺乏材料而無法處理訂單，恐衝擊訂單減少。

Gitzel也解釋，疫情導致對家具和醫療產品強勁的需求，這些必須由德國機械進行製造，目前需求可能正在放緩，並將回復到正常水準。

德國第一季經濟萎縮1.8%；自去年11月以來實行的封鎖措施抑制了家庭支出，而原材料短缺則造成了製造業的瓶頸。而在第二季，解封的措施預計將推動經濟復甦。經濟學家預估，儘管供應瓶頸抑制了許多工業的生產，但夏季經濟仍將增長。