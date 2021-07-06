氣立(4555)6月營收為1.99億元，年成長36.84％，連續第三個月創單季新高；上半年營收站上10億元，來到10.18億元，年成長36.28％，亦創同期新高。氣立指出，受惠於消費性電子、精密機械、自動化產業景氣復甦，推升自動化設備對氣動元件需求力道，持續帶動公司營收創新高。

根據市調機構GII統計，全球的5G市場規模在2030年預計達到約7200億美元，不論是交通、消費設備、智慧工廠等皆有相當大的更新需求。從市場趨勢來看，整體市場對於製造設備的需求日益增加，且第3季進入消費性電子旺季，主要手機品牌廠新產品陸續推出上市，相關製造商第2季中起開始添購或改裝生產線組裝，拉動組裝、製造設備需求量提升，都是引領氣動元件需求量上揚的動力。

氣立表示，今年除了電子產業仍是主要客群外，平湖廠今年第1季投入生產，不但強化公司在機械、機床及汽車等產業運用的競爭力與生產能量，並具體反映在營收上，相關客群營收占比提高；在整體景氣復甦需求成長情形下，目前氣立泰山、上海松江及平湖等廠區產能持續處於滿載狀態，對於下半年的營運抱持樂觀看待。