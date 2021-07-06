全球產業鏈結構改變企業設廠策略、政府積極輔導未登記工廠與特定工廠納入管理及輔導，讓產業布局實質需求帶動各縣市工業地產，尤其是中台灣發展更為明顯。根據經濟部統計處公布的新登記工廠家數，統計從去年2020年到2021年5月，累計全台新登記工廠家數達1萬2269家，台中、新北、桃園、台南、高雄都是熱區，其中以台中2782家最多，較排名第三的桃園1398家多了近一倍，主要增加產業來自於金屬製品、機械設備、塑膠製品、食品製造等製造業。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，觀察此波新增的新登記工廠家數趨勢，主要大幅成長時間點是在去年第2季開始，全年增加幅度更遠高於前年，確實顯示產業受中美貿易戰及疫情影響而積極回台布局，推升了工業地產發展，不只新登記工廠家數，包含外銷訂單、出口總值、工業類建照核發等各項指標也都顯示出工業需求穩定，因此也陸續反映在去年下半年以及今年上半年的上市櫃法人大型交易中，其中工業地產類佔比相當可觀，可看到包含許多科技製造業設廠、高科技研發、物流倉儲等實質需求的交易。

觀察六都2020年到2021年5月新登記工廠家數來看，以台中市2782家最多，大型企業加碼投資進駐台中，2021上半年台中上市櫃工業地產交易金額來到約20億元。新北市以1654家排名第二，2021上半年上市櫃工業地產交易金額來到約63億元。排名第三的桃園，，2021上半年上市櫃工業地產交易金額來到約136億元。

總經理柯宏安補充，工業地產可算是近年商用不動產的火車頭，且來自產業實質需求而非投機投資性質，尤其各縣市在更多企業進駐後，帶來更多就業與居住人口，衍生許多消費與購屋需求，都有助整體不動產市場發展循環。