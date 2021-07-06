去年以《送葬協奏曲》獲日本國際漫畫賞金獎的漫畫家韋蘺若明，將筆下角色畫上日本國旗圖樣，以櫻花為背景，清酒在旁，畫風唯美而細膩。(文策院提供)

連載《無能戀愛諮商中心》的漫畫家米宗子，將乖乖、香蕉、珍奶、台灣黑熊等台灣元素繪入彩稿。(文策院提供)

曾以日本殖民時期繪製《採集人野帳》的英張則表示，感謝日本慷慨贈予疫苗，「這場及時雨穩定了台灣人民的心」(文策院提供)

日本接連贈送疫苗，台灣漫畫家以「台日友好，為台日互相加油」為題相繼繪製彩稿，向日本表達感謝之情。駐日本台灣文化中心與文化內容策進院合作，集結作品，並於日本推出「謝謝日本彩稿展」，傳遞台灣漫畫家心聲。

去年以《送葬協奏曲》獲日本國際漫畫賞金獎的漫畫家韋蘺若明，將筆下角色畫上日本國旗圖樣，以櫻花為背景，清酒在旁，畫風唯美而細膩。熱愛日本多部經典動漫作品的她表示：「有日本這樣的朋友真的太好了！最愛日本！」

參與繪製彩圖共包含小峱峱、韋蘺若明、英張、Gene、每日青菜、灰野都、楊基政、胚謎pemy、米宗子及許彤等10位漫畫家。去年在京都國際漫畫獎雙料獲漫畫大獎及插畫優秀獎的Gene表示，「我非常喜歡日本文化，希望台灣和日本一直是好朋友喔！」；曾以日本殖民時期繪製《採集人野帳》的英張則表示，感謝日本慷慨贈予疫苗，「這場及時雨穩定了台灣人民的心」。

駐日台灣文化中心表示，日台交流協會2月曾於台北國際動漫節辦理「日臺友情 謝謝臺灣！日本漫畫家感謝簽名板展」，邀請日本漫畫家繪製簽名板，感謝10年前臺灣對日本311震災的援助，這樣的熱情也讓台灣動漫迷深深感動。於是今年便由文策院邀請漫畫家繪製彩圖，舉辦「謝謝日本彩稿展」。

文策院院長李明哲指出，透過文化內容表達台灣對日本的感謝，是展現台灣民間的深切情誼、表達台日友好的心意，同時透過漫畫媒介，讓日本民眾對台灣有更深一層的認識。文策院鼓勵也樂見文化內容產業的跨域合作，期盼台日雙方持續深化在文化方面的交流合作，更希望能藉此為台灣優質的漫畫作品，尋找日本市場商機。