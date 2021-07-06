近日500多名中國留學生聯名致信中國駐美國大使館，反映他們赴美留學簽證申請被美方拒絕一事。中國外交部發言人趙立堅6日在例行記者會指出，注意到近日部分中國留學生在申請赴美簽證時，被美方以違反川普政府時期簽署的《第10043號總統令》為由拒絕。中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。

趙立堅稱，人文交流是中美關係的根基，學術教育與科技交流是中美人文交流的重要組成部分，對增進兩國人民相互理解認知，推動中美關係發展有重要意義。

趙立堅強調，美方有關簽證限制措施延續了川普政府時期的遺毒，這與美方歡迎中國留學生的表態不符，嚴重損害中國赴美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作，這也與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與中美兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳，是開歷史倒車。

趙立堅表示，中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請，停止利用各種藉口對中國留學生無端限制和打壓，保護他們的正當合法權益，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。