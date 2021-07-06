大陸股市6日走跌，上證指數收跌4點，3500點關口失而復得。市場交投熾熱，兩市成交合計連續第4日超過人民幣（下同）兆元，較上日增逾一成至1.12兆元。

上證指數早盤曾升4點或0.11％，高見3538點，之後由升轉跌，一度跌破3500點，低見3496點，跌37點或1.06％，盤末跌幅收窄，全日收報3530點，跌4點或0.11％，成交4928.87億元。

深指先升後跌，最多升60點或0.41％，高見14779點，之後轉跌，最多下挫237點或1.62％，低見14480點，全日收報14667點，跌51點或0.35％，成交6273.77億元。

滬深300指數報5083點，跌2點或0.05％；創業板指數報3291點，跌60點或1.79％。

各類股個別發展，醫療器械股挫逾6％；生物製藥股跌逾2％，鋼鐵、煤炭股偏弱；水泥股則逆市升逾2％；有色金屬、電力、金融股升逾1％。