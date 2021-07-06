彰化員林分局三級警戒期間，陸續破獲應召站違反禁令接客，昨（5）日再於轄區內的日租公寓，查獲2名D罩杯、身材纖細的印尼籍女移工賣淫，以每次2900元至4000元價碼，從事性交易，將2女帶至員林基督教醫院進行快篩，所幸呈陰性，訊後依社會秩序維護法第80條裁罰後，解送至移民署專勤隊收容。

員林分局5名員警昨17時許在員林市中正路某出租公寓，先查獲35歲印尼籍女子35歲莉莉，詢問中又聽到隔壁傳來陣陣呻吟嬌喘聲，再破獲34歲的娜娜，正與另一名男嫖客嘿咻，員警還在房間裡看到多個保險套，地上還有使用過的衛生紙團。

警方調查，這2名印尼籍女子分別是逃逸6、9年的移工，上個月才從台北南下，由馬伕在彰化租用日租套房從事賣淫行為，還教應付警方的一套教戰守則，2女被破獲時還謊稱與嫖客是朋友。，但「連結」事證明確，將2人帶至員林基督教醫院進行快篩，所幸呈陰性。

據了解，由於2人擁有D罩杯與火辣身材，聲音又嗲，每次性交易價碼2900元至4000元，賣淫費用再與應召站對分，一天可以吸引至少3名嫖客上鉤。警方訊後將2女帶至員林基督教醫院進行快篩，所幸呈陰性，再依社會秩序維護法第80條裁罰後，將她們解送至移民署專勤隊收容。

員林分局長謝錫釗表示，員林分局每日針對汽車旅館、出租套房與養生館加強稽查，警戒警力不定時在周圍實施移動式守望，嚇阻色情產業鏈不當連結，警方查察不法的決心，不會因疫情而有任何鬆懈。

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