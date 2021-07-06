中央流行疫情指揮中心透露13日有望從高強度管制鬆綁開放，陳其邁表示，高市除了評估雙北隱形傳播鏈、屏東Delta感染案的進展，微解封勢必會有配套措施，醫院、長照中心、學校都會有篩檢管制措施。陳其邁更建議雙北做血清學的流行病學調查，掌握真實疫情。

高市9千多位幼兒園、課照中心教職員7日就能施打疫苗，70至71歲的長輩6日預約、9日起也能打疫苗。

中央流行疫情指揮中心透露13日有望從高強度管制鬆綁開放，陳其邁表示，與其談開放，不如講管理，配套措施才是關鍵。高市開放的條件就是看雙北地區隱形傳播鏈能否掌握或控制，以及屏東Delta的潛伏期是否有新案例。

陳其邁建議，雙北菜市場、批發市場想要清除感染源，除了執行PCR檢測之外，最好能做血清學的流行病學調查。

以新北市而言，401萬人口中有6577個確診個案，5、6月的盛行率約千分之1.64。另外，測血液中的IgG（免疫球蛋白G），也可了解5、6月時究竟有多少人感染過。兩者數據相減，就更能清楚反映新北真實的流行狀況。

對高雄來說，對室內場域來說，特定風險、高風險的工作場域如醫院、長照中心、學校，定期要針對工作人員做快篩或PCR，搭配公共衛生的管制措施。室外公共空間，就是做好人流、戴口罩、保持社交距離的管控。

針對已有民眾耐不住、到學校活動，陳其邁警告「這就是違規」，他勸大家還是要忍耐一點，遵守防疫規定。就算未來微解封開放，也會有配套的管制措施。

網路上很多人說解封後要來南部旅遊，陳其邁表示相當擔心，台灣是一日生活圈，跨區移動還是具有風險，美濃就是一例。雙北的群聚感染隨時會影響高雄，全世界仍可見變種病毒的威力，流行尚未結束，拜託大家不要急，配套措施擬定好後就會循序漸進開放。