全國三級警戒開始後，桃園首次「嘉玲」。桃園市長鄭文燦表示，疫情爆發後，中間很多次起伏，雖然6日確診案件是0，但是疫情還沒結束，各項清零還在進行。他也說，可能「今天嘉玲，明天又會有」，還是要看整體疫情下降趨勢。

鄭文燦表示，桃園的疫情中間多次起伏，而5月11日疫情爆發至今，因桃園鄰近雙北熱區，北北基桃是同一生活圈，往來密切，家庭、職場、交友、旅遊等等也發生多起群聚感染，桃園有家庭、職場、酒店、醫院群聚等，每個群聚感染過程，桃園防疫團隊也累積相當多經驗，如疫調要嚴謹、匡列要擴大、採檢要多次、隔離要確實等。他也說，桃園防疫團隊累積相當多經驗，他也稱之為精準防疫2.0版。

鄭文燦也說明，從5月10日起至7月5日，桃園累積667例本土案例、5境外，其中有358件是居家隔離採檢後確診。不過也認為不能掉以輕心，因為可能零確診隔天又有確診案例，還是要看整體疫情下降趨勢。

媒體提問7月12日微解封，鄭文燦說，疫情控制手段包含三級警戒、群聚事件的對策、醫院醫療量能、疫苗普及率等等。相信台灣有韌性，防疫同心、同島一命。他說，中央應該會周延考慮三級警戒的管制調整方案，包含各行各業的防疫指引。

鄭文燦說，微解封應該有清楚的防疫指引，如餐廳要開放內用、總量管制、社交距離等，中央若有明確規範，地方政府會清楚要求業者執行。若有各行各業防疫指引，桃園也會跟中央協同一致。