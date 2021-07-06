台北市長柯文哲今宣布，7月8、9日開放68歲以上與55歲以上原住民上網預約登記。（北市府提供／游念育台北傳真）

台北市新冠肺炎疫苗接種進入第6波，台北市長柯文哲今宣布，7月8、9日開放68歲以上與55歲以上原住民上網預約登記，接種時間為7月11日至13日，北市副市長蔡炳坤補充說，至於第5跟第6波未預約或預約因故未到的68歲以上的民眾，7月12、13日可打電話到區公所預約。

柯文哲表示，下一波將開放68歲以上長者及55歲以上原住民預約，預約時間為8日、9日上午8點至下午5點，接種時間為11日至13日；蔡炳坤指出，為讓全民都能接種疫苗，居住在台北市的外籍人士也可預約接種，並依照北市安排年齡往下施打。

蔡炳坤說，只要68歲以上持有台灣永久居留證的外籍人士，居住在台北市，就可上北醫的網站預約施打疫苗，目前已完成英文網站，接種地點為信義國中。

此外，今天開放70歲以上與55歲以上的原住民預約接種疫苗，蔡炳坤表示，今天預約非常踴躍，早上8點一上線，5分鐘內就有1萬7000多位市民完成預約，截至下午3點，已有4萬4063人完成預約，占總預約量的72％，顯示相當熱絡，70歲以上長者一直到明天仍可預約。