日本外務大臣茂木敏充今天宣布，將追贈台灣113萬劑AZ疫苗，預定8日運往台灣，台南市長黃偉哲表示，有民代建議讓日本專機「載疫苗來、載芒果回去」，市府也已經與外交部及航空公司接洽可行性，希望能克服檢疫問題，致贈芒果給日本好友，感謝他們協助台灣。

這是日本繼6月4日提供124萬劑AZ疫苗給台灣後的第2批，黃偉哲下午在防疫記者會上，謝謝日本的好朋友贈送113萬劑的AZ疫苗。他表示，全球疫苗供不應求的時刻，日本再度伸出援手追加這批疫苗，對國内防疫發揮極大幫助。

對於有國人表示日本用貨機載疫苗來台灣，台灣是不是該回贈台南最優質的芒果？他也表示，生鮮水果出口有一定檢疫規定，他會洽外交部詢問可行性，如果可以原機回贈，他也樂觀其成。

黃偉哲強調，目前台南已經有出口至日本的芒果，台南也將把已出口芒果，直接在日本贈送給日本好朋友，包括一些友誼城市，還有友台的國會議員等。

衛生局也表示，從現在起包括日本捐贈和政府自購的疫苗會陸續抵達，台南也會擴大基層診所疫苗供給，因應民眾接種疫苗的人流。