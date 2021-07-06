嘉榮醫院林雍凱主任購買芒果及鳳梨，慰勞醫護人員，農友感動。（嘉榮醫院提供）

嘉榮醫院林雍凱主任購買芒果及鳳梨，農友送到醫院。（嘉榮醫院提供）

嘉義一位種芒果大叔長期洗腎，最近芒果盛產期，卻受疫情衝擊市場滯銷，家計也受影響，台中榮總嘉義分院外科部主任林雍凱購買500斤芒果及200斤鳳梨，挺在地農友，水果慰勞醫護人員，醫病情「疫」相挺。

林雍凱表示，北農及市場的營運受疫情影響，目前正是中南部水果盛產期，銷售卻也連帶受波及，他身為醫護人員，深深感受到嘉榮院長李世強及各界捐贈物資慰問醫護的心意，也想盡一己之力挺醫護及在地農友，並回饋各界對醫護的熱情相挺。

林雍凱認為嘉義生產的水果品質佳，向周姓農友認購200斤鳳梨，要送醫護人員慰問辛勞，周姓農友又推薦在同在一起擺攤、長期洗腎的高姓農友賣的芒果，也是嘉義好水果，林雍凱又訂購500斤芒果。

高姓農友說，他在嘉義市偏郊種芒果多年，6、7月是農民黨一號芒果盛產期，往年銷路、價格都好，今年價格持平，1斤約40至20多元，但受疫情影響，採購量大減，很感謝林主任認購芒果，挺在地小農。

李世強表示，嘉榮醫院照常看診之外，醫護也組成快打部隊到社區協助長者或郵務人員等擴大施打疫苗，並配合縣市政府臨危受命針對熱區返鄉學子或北農、環南市場等接觸者等做篩檢，連假日也沒休息，感謝醫護的付出。

李世強表示，謝謝許多企業及民眾支持醫護，也感謝林雍凱主任連結在地小農，協助小農能度過疫情下的難關，並為醫護人員加油打氣與慰勞，鼓舞大家團結抗疫。