竹山鎮公所拚經濟超前部署，募集商家加入行列。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

防疫三級警戒後，小吃、觀光及服務業都受影響，竹山鎮公所為振興經濟，推動「做環保，興經濟」資源回收，送商品抵用券活動，即日開始募集傳統小吃等商家加入行列，8月1日起，清潔隊隨車發送10元兌換券，預計發出20萬張。

竹山鎮長陳東睦表示，即日起到7月20日止，進行鎮內招商作業，只要店家符合傳統小吃、特色小吃、飲料類、點心類、烘培坊、甜點類、冰品類等7大類，都可以報名，店家千萬不要錯過。

招商報名方式分兩種，商家可以利用紙本報名，填妥報名表後，將表單交到竹山鎮公所服務台即完成報名程序；也可透過線上報名，只要填妥線上google表單即可。竹山鎮公所將於7月31日前，公布雀屏中選的店家，從8月1日起，民眾就可以商品兌換券，到特定店家消費。

民眾如何拿到10兌換券？只要做好垃圾分類、資源回收工作就可以獲得兌換券，從8月1日到9月30日止，清潔隊資源回收隨車人員隨車發送，民眾拿到後，從8月1日到10月11日，都可以用10元兌換券，到特定商家購買等值物品，做環保、買東西還可以打折，一舉數得。

陳東睦表示，為了讓鎮內經濟慢慢活絡起來，公所預計此次「做環保，興經濟」將發放20萬張10元兌換券，希望透過微薄的力量，讓民眾在疫情期間做環保、獲得小確幸；第1階段的商家徵選已經開始，希望有興趣的店家上公所網站或app報名以及查詢，也可以直接電洽竹山鎮公所。（049）2642175＃611