中共官媒《中國日報》引述知情人士報導，近日有500多名中國理工科研究生申請美國簽證時被拒。報導認為拜登政府一方面試圖順應美高校要求大量吸收中國留學生、保證學費收入的呼聲，另一方面說一套做一套，仍舊延續打壓理工科中國研究生和學者的錯誤政策，嚴重損害中國留學人員合法權益。

知情人士指，被拒簽證的研究生都是赴美攻讀博士或碩士學位，涉及電子工程、電腦、機械、生物醫學等專業，報讀哈佛、耶鲁及麻省理工等學府，約四分一人獲得獎學金，絕大部分人在美國拜登政府上台後辦理簽證，但被當局以危害國家安全及與解放軍有聯繫而拒批簽證。

報導稱，針對川普政府惡意打壓中國留學生，中國教育部曾於2019年6月發佈「赴美留學預警」，中國外交部發言人趙立堅曾批評美方有關做法是政治迫害和種族歧視，嚴重侵害中國在美留學和研究人員合法權益，敦促美方停止利用各種藉口進行打壓和限制。然而，美國新政府上台以來，仍接連發生中國學者和留學生簽證受阻、在機場被無故搜查盤問甚至原機遣返、在美期間遭到騷擾或安全部門約談等事件。

知情人士指出：「希望有赴美計畫的中國學生和學者透過近期美方一系列逆行倒施行徑，進一步認清美國政府變本加厲打壓中美人文交流的政策實質，對赴美留學和訪學作出客觀、理性的評估和預期，避免自身遭受不必要的損失。」