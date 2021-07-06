大陸成為去年3月疫情爆發後，成為首波在下半年經濟強勁復甦的主要經濟體，但近期亞洲各國面臨新一波疫情感染，大陸消費者支出力道已經出現停滯，亞洲其他地區也出現零售銷售數據疲軟的情況。

大陸國家統計局6月30日，公布6月份製造業採購經理人指數(PMI)從5月份的51.0小幅降至50.9，雖連續第16個月保持在50的榮枯分水嶺之上，但仍創4個月新低，至於本周公布的財新6月服務業PMI較前月的55.1降至50.3，更創14個月新低。不只大陸，中華經濟研究院日前公布台6 月台灣非製造業經理人指數 (NMI)較上月降至 46.0%，創去年6月以來新低，都與疫情衝擊實體經濟有相當關係。

據CNBC報導，牛津經濟研究院資深經濟學家 Lloyd Chan指出，亞洲大部分地區的消費力正在復甦，但速度相當緩慢，且還是低於疫情前水準。Lloyd Chan認為，亞洲消費者支出坎坷且相當不平衡的表現可以歸咎於疫情復燃，即使是最早發生的地區，消費者支出在當地也相當疲軟。

新加坡星展銀行首席經濟學家 Taimur Baig表示，亞洲經濟復甦困境將對消費者信心和流動性產生負面影響。Taimur Baig指出，移動是消費重要的先決條件，因為民眾坐在家裡，可以透過電商途徑下單購物，但整體支出仍比不上外出消費。

目前包括日本、東南亞以及印度仍面臨疫情騷擾經濟復甦腳步，與西方國家相比，大多數亞洲國家接種速度緩慢。牛津經濟研究院的 Chans 認為，疫苗接種的速度將決定亞洲消費能力恢復的重要指標，

Taimur Baig則是認為，亞洲國家疫苗普遍不足，接種速度落後，將接種率提高1~3倍沒有意義，必須讓接種率提高至一個臨界值突破，才有效果，但多數亞洲國家想要達到這個標準需要非常多個月的時間。