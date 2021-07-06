目前仍值新冠肺炎三級警戒期間，有鑒於近來台灣疫情仍嚴峻，第一線救護人員投入防疫工作不遺餘力。大溪區永福宮數次聯繫地方消防單位，得知消防分隊每日防疫物資使用量大，立即捐贈大溪及圳頂分隊一批防疫物資，盼能為防疫盡一份心力。

三級警戒期間，消防人員出勤救護勤務，提升防護等級，除執勤時需穿戴N95口罩、面罩、防護衣等防護裝備，降低病毒傳染風險，勤務結束後，亦需徹底清潔消毒，酒精、漂白水、紫外線消毒燈更是必備的消毒工具。

大溪區永福宮江表示，永福宮數十年來默默地行善，積極投入地方公益活動事務。因應疫情持續警戒，消防救護人員始終站在最前線持續為人民服務，特此提供防疫物資予消防分隊，感謝救護人員為民眾安全把關；也希望能拋磚引玉，讓熱心民眾一同響應捐贈物資，讓防疫人員工作無後顧之憂。

桃園市政府消防局第四大隊戴明杉大隊長特別感謝大溪區永福宮的捐贈與關懷，消防人員會更安心、更用心守護人民安全；另外也提醒大家，疫情期間，無論在家或外出，要遵守防疫流程並做好防疫措施，秉持著不外出、不群聚，一同為防疫努力。