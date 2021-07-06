鴻海(2317)今（6）日宣布，旗下鴻華先進與三地集團旗下北基(8927)及高雄客運簽署合作備忘錄（MOU），雙方將以鴻華打造的首款電動巴士「E BUS」，協助業者經營客運達到節能減碳營運效益，共同推廣國產化電動巴士與充電設施，攜手打造綠色交通。

依據合作備忘錄內容，雙方將以三地集團既有客運系統為基礎，採階段性合作導入電動巴士，前期以試運行方式服務，提升客運車隊營運品質，預計明年正式加入高雄客運。而鴻華的車輛設計能力亦可延伸至中、小型電動巴士，為雙方帶來更多合作機會。

鴻華將原有裕隆整車自主研發平台，整合鴻海的全球強大供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發與系統整合等專業能力，致力布局開創電動車領域，以開放平台與共用化的新經營模式提供整體解決方案，此次的E BUS即以MIH商用車平台為基礎打造而成。

三地集團則以多元發展致力強化轉型，北基正加速拓展新能源事業版圖，並利用既有國道休息站、公車轉運站、飯店及閒置土地建置全台環島快速充電樁網絡，未來還有綠能光電、能源儲備、綠電憑證等發展計畫，實現新能源產業專業化、規模化、國際化、品牌化。

為實踐台灣2030年客運巴士全面電動化的目標，雙方此次合作不僅支持政府推行設計製造在台灣的精神理念、打造全新出海口，「E BUS」亦將持續導入智能化管理、人工智慧學習系統，持續提升台灣公用運輸載客品質。

鴻海暨鴻華董事長劉揚偉表示，鴻華提供MIH商用車開放平台延伸而出的電動巴士「E BUS」，此次有機會攜手三地集團，證明MIH電動車生態系逐漸壯大，雙方將攜手從電動巴士出發，逐步為台灣打造更完整、堅實的電動車產業。

三地集團董事長鍾嘉村表示，集團旗下高雄、嘉義、台南府城及台東普悠瑪客運共有600多輛車，擁有豐富的路線和營運經驗，並已規畫逐步更換為電動巴士，為未來低碳生活和綠色家園盡心力。

鍾嘉村指出，此次北基攜手鴻華，借重北基快速充電樁布局和雲端管理系統，不僅能提供符合電動巴士在營運需求上的充電方案，同時透過進行路試與前後勤營運測試，藉由電巴營運路線大數據，反饋鴻華優化電動巴士的設計及規畫。