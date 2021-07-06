生華科(6492)今天接獲衛福部函覆台北市立聯合醫院(北市聯醫)已獲TFDA緊急核准，北市聯醫將是國內第五家大型醫院運用生華科Silmitasertib治療申請恩慈療法的新冠重症患者，生華科將繼續無償供藥，除了希望透過國內各大醫院申請恩慈專案蒐集更多治療新冠重症患者的療效和經驗，並偕同美國和印度的人體臨床數據，將以申請世衛組織WHO認證和美國的緊急使用授權EUA為公司努力目標。

儘管這波新冠疫情已經顯示趨緩，但是台灣新冠肺炎致死率高於全球，對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳醫師表示，根據統計確診個案將近兩成演變成重症，對負壓加護病房照護量能造成壓力，在加開專責病房，加強醫護團隊照護訓練和有藥物加入治療後死亡率才持續下降。生華科Silmitasertib具抑制肺部發炎反應並降低免疫風暴致死的藥物機制，希望能繼續幫助重症患者恢復健康，減輕醫療系統負荷，攜手政府終結這次疫情。

生華科新藥Silmitasertib(CX-4945)除了北市聯醫獲准使用，另外四家大型醫院還包括台大醫院、宜蘭陽明交大附醫、台北榮民總醫院(北榮)以及衛福部轄下直屬的桃園醫院(部桃) 。

近日在全球引發另一波疫情的Delta病毒因為傳染力強大，台灣也已出現本土感染疫情，Delta病毒不但比較容易影響肺部細胞，並且可能降低單株抗體的有效性。生華科Silmitasertib的作用機制是直接針對宿主細胞，較不易受病毒株變異影響其機轉，有機會在Delta病毒進入人體內阻斷其感染和傳播途徑，並降低肺部發炎反應降低致死機會。

Silmitasertib已經醫治逾200位癌症病人，安全性無虞，同時其口服劑型更能協助減輕醫療資源負擔，除了歡迎國內各大醫院加入恩慈專案申請，生華科在美國和印度的新冠臨床試驗分別持續收案中和已經提交申請，期透過臨床治療救治患者外，加速Silmitasertib開發成為全球治療新冠肺炎的核准藥物。