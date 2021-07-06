疫情嚴峻，新北市繼去年完成19件招商案，簽約金額達224億元，成功榮獲招商王後，今年上半年完成12件民間參與公共建設招商案，簽約金額超過70億元，為六都之冠，成功蟬聯招商王。

新北市經發局表示，在今年上半年度12件招商中，最受矚目的，就是投資金額超過27億，佔簽約投資總額近4成的「新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」，得標廠商南山人壽將在擁有親水環境及深厚文化底蘊的沙崙，以「淡水沙崙、文創Salon」的型態新生，打造星空舞台、演藝廳，並提供千坪親水設施、會議中心暨教育會館等設施，預計2025年完工。

經發局說，疫情雖然帶來生活上的衝擊，但也改變了台灣的消費生態，加速新型態「低接觸經濟」產業的發展。電子商務的需求增加，帶動了支援性的物流產業急速成長，成為未來整體產業策略布局的重點之一。

新北市政府透過招商，讓「台北港特定區第二種產業專用區」與「汐止區長安段乙種工業區」成功引進兩大國際物流業者投資興建。

新竹物流將在進出口貿易條件優越的台北港特定區，興建冷鏈及電商產品自動儲存中心；而嘉里大榮物流，則在能夠串聯北北基產業廊帶的汐止區，興建醫藥冷鏈物流中心，提供醫藥生技所需的儲存配送服務，加強化新北發展低接觸經濟基礎。

另上半年招商案也有不少公有市場改建計畫，包含「新莊興化」、「板橋黃石」與「八里龍形」3座市場招商，新莊興化市場在5月份已將既有建物拆除完成，規畫興建地下2層、地上6層的建物，未來將經營超級市場、餐飲及零售設施，提供在地居民日常生活採買及休閒空間。

板橋黃石市場中繼市場去年6月啟用開幕，主體市場4月份已拆除完成原有建物，規畫興建地上9層、地下3層建物，提供零售市場、商場、辦公室、公益設施及旅館使用。

八里龍形市場則為4層樓建築，包含蔬果市場及公益空間，預計於113年底興建完成。3座市場的興建皆希望以嶄新的空間，創造安全舒適開放的多功能購物環境。

經發局表示，下半年起經發局將持續推動「新北市土城區明德段商二用地招商案」、「林口區力行段第四種產業專用區標售案」及「淡水區竹圍市場招商案」等多項招商案，捷運局也將陸續於今年8、9月公告「新北環狀線橋和站與板新站土地開發案」。