「爆單的時候，我會很興奮！」51歲的姚志剛做騎手的第一個月，就成為美團專送湖南長沙紅星站的「單王」。姚志剛之前的身份是一家大型國有銀行分行的行長，在快50歲時辭職創業，歷經數次創業失敗，他成為一名外賣騎手，因為工作績效突出又有管理經驗，姚志剛從騎手到小隊長再到站長只花了短短4個月。

姚志剛接受大陸網媒「紅星新聞」訪問時表示，他年輕的時候當兵近4年，期間成為上海市的一名消防員，是搶險救援班的隊員，曾多次前往現場救火，在上海市消防總隊組織的比賽中，戴著氧氣面罩參與跑1500米的比賽，拿了第2名，所在團體也獲得嘉獎。

退伍後，姚志剛被分配到江蘇省常州市一家大型國有銀行，從櫃員做起，因為業務做得不錯，第2年就升職成銀行分行的行長。

銀行工作穩定，是人人羨慕的鐵飯碗，為什麼選擇辭職創業？姚志剛表示，在銀行工作時每天西裝革履，表面光鮮亮麗，實際上也很不容易，有各種各樣的任務。下班了還需要陪客戶吃飯喝酒，這樣工作了十幾二十年，有種說不出的感覺，也很疲憊。妻子抱怨丈夫每月拿著固定工資，一點上進心都沒有，支持丈夫改行創業。

姚志剛表示，2017年，正好有一個朋友要到甘肅搞一個建材廠，他實地考察後，覺得這個項目很好，毅然辭職前往甘肅和朋友合伙創業，前後投入了200多萬元（人民幣，下同），其中有30萬元是向岳母借的，妻子還向銀行貸款幾十萬。

姚志剛回憶，開廠一年多後，每天都在燒錢，但是產品推銷不出去，最後決心關掉公司。後來在親戚的介紹下來到長沙，親戚也在長沙從事建築行業，但這也需要投錢，他跟著親戚做了不久，覺得這行不是那麼好做，沒有再繼續做下去。

提起失敗的創業經驗，姚志剛說，「談不上後悔不後悔，不過還是覺得愧對家人，欠岳母的30萬元也還沒有還。後來我來到長沙，上了年紀的母親只得由弟弟照顧，我覺得對不起他們。」他這個人又愛面子，不敢回老家，於是選擇在長沙當一名外賣騎手。

姚志剛表示，如果是在老家，很多人認識他，他也拉不下臉送外賣。在長沙，抱著試一試的態度在網上投了簡歷，成為了美團專送長沙紅星站的一名騎手。一開始送外賣的時候，除了兒子，沒有告訴其他家人，給母親打電話也是報喜不報憂。兒子還勸爸爸，年紀大了別這麼拚命。

不過，從這裡開始，幸運之神開始眷顧姚志剛。工作第一個月，就跑了1580單，成了美團專送紅星站的「單王」。姚志剛謙稱，他以前在部隊鍛鍊過，做過消防員，20多年一直堅持每天跑步10公里，身體素質應該不比一般的騎手差。

而最重要的關鍵，是姚志剛不光只把送外賣視為體力活。他每天早上起床跑步鍛鍊體能時，會邊跑邊觀察周邊環境，把配送範圍內的商家位置、社區入口、地形等牢記於心，每天7點就起床，直到晚上12點才休息。

姚志剛說，自己每天配送的單量很大，又有管理經驗，上級區域經理欣賞他的軍人氣質，當騎手一個多月後，把姚志剛調到長沙德斯勤站做小隊長。一個多月的時間，姚志剛就將接管的站點評價，從一星站點提升到五星站點。

「3月初，我又被提拔到長沙紅星站當站長，2個月的時間，我又把紅星站從一星站點幹成五星站點。」姚志剛說，「7月初，我又被調到長沙書院站做站長，剛到這裡接手幾天。」

身邊的朋友都很好奇，從辦公室裡吹冷氣、舒服的當個銀行行長，到在街頭忍受風吹日曬雨淋之苦的外賣小哥，心裡會有落差感嗎？姚志剛豪邁地說，「既然選擇了就不要後悔，大不了從頭再來，跌倒了就重新爬起。」

姚志剛也不忘上級長官的知遇之恩。他說，「區域經理對我很好，我副隊長都沒有做過，他把我從隊長提到站長，不過我一直說我將來想當區域經理，還曾跟區域經理開玩笑說過此事。」