美國「不要懷疑樂團」(No Doubt)主唱關史蒂芬妮(Gwen Stefani)，與知名鄉村歌手布雷克雪爾頓(Blake Shelton)穩定交往多時，終於宣布修成正果，兩人在上週六(7/3)已完婚，關史蒂芬妮曝光了絕美婚紗照，上開深V下露腿，實在辣爆了。

關史蒂芬妮與布蕾克雪爾頓的緣分，始於2015年共同擔任知名選秀節目《美國好聲音(The Voice)的明星導師，兩人因此相識，並且擦出愛火，這段感情走得穩定，去年布雷克以一只鑲了9克拉的千萬大鑽戒，向女友關史蒂芬妮求婚成功，當時兩人曬出甜蜜吻照宣布喜訊，讓網友直呼好浪漫。

關史蒂芬妮的白紗造型，相當古典又淘氣，嶄露好品味。(翻攝自關史蒂芬妮IG)

就在今天(6日台灣時間)，關史蒂芬妮在IG貼出了一部短片與一組白紗照，宣布跟未婚夫布雷克已經完婚，兩人在7月3日於男方位於奧克拉荷馬州的農場完成婚禮，事實上因為疫情的關係，他們的婚期一延再延，最終決定在熟悉的地方、僅邀請少數至親好友參加，舉辦了溫馨的婚禮，布雷克還為愛妻在農場蓋了個可愛的小教堂，只能說雖然過程有些艱難，但終究一一克服，仍是最好的安排。

照片中，曾被《時人》雜誌票選為「年度性感王」的布雷克，穿著三件式典雅黑色西裝搭配領結，關史蒂芬妮則是畫著招牌紅脣，一席深V桃心領短紗裙白紗，襯托出她51歲仍保養得相當好的身材，大方爆乳又露出一雙筆直長腿，關史蒂芬妮選擇白色皮革短靴搭禮服，在性感中增添淘氣，兩人展現過人的時尚品味，讓婚禮更加特別，關更是感性告白，tag了老公的帳號，直呼7月3號這天，讓她「美夢成真」，粉絲看了他們的婚紗照，也覺得既驚艷又感動。