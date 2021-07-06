台北環南市場日前發生群聚感染，北市府針對批發市場人員做大規模PCR篩檢，也在今恢復開市，台北市長柯文哲說，目前進入市場都要持7月1日後的PCR陰性證明，8日則會再做一次大規模篩檢，9日後進入市場就需出示8日的陰性證明，此外，柯指出，從大規模篩檢中發現，確診者不在市場內工作，因此在北市雙園國中設篩檢站，6、7日上午8點至下午4點可前往篩檢。

柯文哲說，從環南市場大規模篩檢中發現，很多陽性者都不是原來在市場內工作者，而是周邊的人，所以在環南市場旁邊的雙園國中設篩檢站，讓環南市場從業人員、周邊里民等篩檢，今、明兩天上午8點至下午4點服務，盼能找出無症狀確診者。

柯文哲指出，北市開放7家醫院提供民眾免費做PCR檢測，一天名額為2000人，但不是全市普篩，是有需要才去做，像是有接觸史、旅遊史或自認需要篩檢的民眾，就可上網預約。

柯文哲說，今天起就可開始預約，明天就可前往篩檢，一天分成2個時段為早上8點到12點下午2點到6點，服務時間為周一至周五，有需要的民眾可上網預約。

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