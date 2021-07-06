台中市6日零確診，市長盧秀燕指出，台中市截至5日為止已打疫苗人數達27萬8928人；75歲以上長者已打7萬8985人，施打率為58％，在6都裡排名第3。另10177人的公私立幼兒園和公立兒童課後照顧服務中心人員，於8、9日開始接種，依原定規劃開打。

盧秀燕說，她跟唐鳳政委上周六有1場視訊會議，唐提到「疫苗預約意願登記系統」平台的做法，徵詢地方首長意見，表示像口罩方式可上網預約疫苗，再通知民眾去哪施打，但疫苗到貨日時間較受限、必須考慮醫療院所的能量；盧提供地方執行疫苗接種經驗，還有參考政府快打站方式。

盧秀燕表示，疫苗預約系統目前在外島試辦，本島民眾可以上網表達意願，但還不能預約，還不能施打，盧說，她指示研考會將「台中市政府防疫專區」連結這個預約系統。

盧秀燕表示，全國疫情3級警戒，將近2個月生活工作極度嚴重影響，尤其是經濟及心情都低迷，中央是否延長或解封或微調整，將根據中央指示，做滾動式檢討，尤其市民的經濟無法再受衝擊，應盡速解決。