新冠肺炎疫情嚴峻，新北市確診個案人數達6千多人，知森堂建設有限公司及懋麟建設開發有限公司聯合捐贈新北市消防局第三大隊防疫裝備半套式隔離衣3千件、髮帽1萬個、N95口罩2千個及酒精90桶，於今日下午2時假鷺江分隊辦理捐贈典禮。

總酆工程股份有限公司、森元實業股份有限公司及利達消防股份有限公司聯合捐贈新北市消防局第三大隊二重分隊戶外除污室2間，於今日二重分隊辦理捐贈典禮，由第三救災救護大隊大隊長黃弟勝代表接受捐贈。

新北市消防局長黃德清表示，感謝知森堂建設有限公司、懋麟建設開發有限公司、總酆工程股份有限公司、森元實業股份有限公司及利達消防股份有限公司，本局目前防疫物資安全存量雖足夠，但因每日半套隔離衣及N95口罩耗量大，且面對疫情需做好長期抗疫準備，捐贈的防疫物資及戶外除污室對消防同仁在防護上有極大的幫助。

防疫期間不論居家檢疫、隔離或是確診個案護送就醫，消防人員都站在防疫最前線，為了守護市民免於新冠肺炎的威脅，防護裝備及清消對第一線消防戰士們更是重要，只有做好第一線防疫工作人員的自身防護，他們才有能力、體力及良好戰力守護新北市民。