前總統陳水扁與前國安會秘書長邱義仁，近日在廣播節目談及「台獨」議題，邱義仁不諱言說，「宣布台灣獨立，我認為現在不適當，且美國根本就不贊成」。對此，有港媒評論表示，邱義仁一席話，踩到台獨勢力三大痛點，也正如台灣民意基金會董事長游盈隆所言，台獨是一個危險的運動，也是失敗的政治運動。

港媒《中評社》6日發表評論文表示，其實2005年陳水扁還在任上時，就曾坦承，在其剩下的任期中，要將國號改為「台灣共和國」，他做不到，「不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到」。而邱義仁4日及去年10月12日表述的相關看法，與陳水扁當年所言如出一轍，且一直沒變。

評論指出，陳水扁與邱義仁的一席老實話，又一次捅到台獨痛點、敲醒台獨的大夢，戳穿其謊言。評論也點出，台獨運動從過去到現在，一直以來有三個問題：第一，台獨做不到就是做不到。第二，台灣前途非台灣人所能決定；第三，美國並不支持台獨。

綜上所述，該評論指出，姑且不論邱義仁本意為何，其一番話在客觀上已可能讓獨派支持者尷尬，增加宣傳難度，也等於游盈隆4日在臉書所言，邱義仁這樣的結論，等於是宣布：「台獨運動」是一個危險的運動，同時也是一個失敗的政治運動。