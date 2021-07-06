景氣回穩，歐美客戶訂單增加，產品價格仍維持在高檔，聚酯加工絲、尼龍廠宏益(1452)、集盛(1455)、聯發紡(1459)6月合併營收年成長率仍高達8成以上；業者指出，依目前市況，加上去年基期低，第三季預期應可維持成長格局。

宏益6月合併營收1.62億元，年增147.11%；集盛6月營收9.23億元，年成長83.47%；聯發紡6月合併營收1.87億元，年增118.8%。

雖然第二季是紡纖中游廠的淡季；不過，聚酯加工絲、尼龍廠業者指出，受惠歐美陸續解封後，服飾消費市場景氣回溫，紡纖廠的訂單能見度仍強，產品價格雖比第一季略有下滑，但，仍維持相對高檔，因此，第二季的營運仍是「淡季不淡」。

對於下半年的營運前景，宏益指出，隨著歐美陸續解封，民眾消費力道大增，尤其服飾類銷售力、較去年數倍成長，目前下游成衣訂單暢旺，看好後續將有機會迎來一波訂單回補潮。

目前手上掌握的訂單能見度約45~50天，宏益表示，以在手訂單來看，第三季的營運應與第二季相當。

受惠尼龍價格維持在高檔，集盛第二季的本業營運績效優於首季，第2季營收27.43億元，比去年同期大幅成長1.14倍，也較首季增加16.1%，創下2019年第3季以來的近七季新高。

集盛指出，歐美客戶訂單需求很強，目前第三季接單已滿，第四季也接了超過一半訂單，營運能見度佳。預期，本業營運成長可續旺到第三季。

在全球原物料價格持續上漲，加上客戶補庫存需求訂單動能仍強，聯發紡指出，現在產業環境景氣還屬健康，聚酯加工絲報價與去年同期比，仍處於相對高檔，因此，第三季的營運前景預期應可維持正向。