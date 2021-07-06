時序進入第三季，展望投資布局方向，在資金面續漲及基本面接棒下，因應波動可能逐漸升溫，各國拚解封，但變種病毒風險仍在，及政策緊縮，投信看好台美陸股市，及價值投資、科技產業三大面向，將造就行情續航，布局選股展現投資價值。

日盛投信表示，第三季大方向資產配置，仍將呈現股優於債的行情，投資主題聚焦殖利率攀升階段「價值投資」，其中美國REITs等價值型標的具備相當好的落後補漲空間。及全球新科技需求殷切、甚至國際綠能的共識少不了科技題材，在身為科技要角的台股及智能車產業都是不可忽視的投資焦點。

日盛投信投資研究團隊指出，聯準會、歐洲央行、日本央行等為降低疫情的衝擊，持續注入大量流動性支持經濟，三大央行資產負債表規模已超過23兆美元，推升全球各股票市場屢創新高。最新三大央行最新貨幣政策會議結果，皆維持寬鬆政策基調不變，未來仍有利於風險性資產表現。

第三季市場焦點難免鎖定在聯準會量化寬鬆退場計畫，利率風險將造成波動度增加。原則上聯準會將在2021下半年開始討論並暗示削減購債相關議題，2022年初開始削減購債規模，並預計此後每月購債規模將削減150億美元，且於一年後、即2023年初完全停止購債。

且聯準會將觀望一至二季，視削減購債的影響後，或於2023年中開始考慮升息議題。將造成美國公債殖利率進入彈升階段，促使股優於債表現，尤其價值型投資在公債彈升期較具表現，當中包括REITs及新興市場標的將進入補漲行列。

日盛投信投資研究團隊認為，全球經濟重啟題材將是投資機會所在，追本溯源可關注疫苗施打比率，目前美、歐國家與大陸疫苗覆蓋率較高，甚至美國將在2021下半年達成全人口免疫狀態，因此經濟可望優先重啟並支撐全球消費需求成長，外銷至相關國家的企業、如台股可望直接受惠。

長期趨勢可順應中美等國政策發展共同需求的「新科技」，包括近年熱門的綠能主題亦不跳脫科技題材焦點，即減碳、碳中和的綠能相關政策將逐步禁售燃油車，促使智能車科技不斷升級，造就背後科技供應鏈長期受惠。

針對第三季投資配置，日盛投信投資研究團隊分析，股優於債的前提下，不妨增加主動型股票或REITs基金配置、掌握類股輪動下的選股優勢，加碼標的可聚焦美股、台股、陸股的趨勢題材，包括價值投資的美國醫療保健REITs，及科技需求殷切的全球智能車與台股半導體等，都是掌握第三季股市盛宴的好選擇。