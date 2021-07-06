國民黨苗栗縣黨部主委鍾東錦6日送防疫物資給幼安教養院。（國民黨苗栗縣黨部提供／謝明俊苗栗傳真）

犯保苗栗分會協助馨生人及家庭紆困。（犯保苗栗分會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣一度成為疫情重災區，歷經疫情高峰期後，防疫物資成了許多民眾爭相儲備的重要物資，竹南鎮長方進興6日贈送防疫物資一批，給鎮內參加施打疫苗的9家醫院及診所。苗栗縣議長鍾東錦則代表國民黨，捐贈防疫物資到幼安教養院。犯保苗栗分會則協助馨生家庭紆困，來度過難關。

在苗栗這一波嚴重疫情中，竹南鎮成為重中之重的重災區，疫情緩解後，竹南鎮長方進興特別盤整各企業及團體所捐贈給鎮公所的防疫物資，分送給鎮內參與施打疫苗的9家醫院及診所。

方進興表示，這些防疫物資都是由善心企業或團體所捐贈給公所，除了發放給警察局、消防局、衛生所及公所清潔隊、民政課等第一線防疫人員使用，特別提供鎮內施打疫苗合約醫院、診所醫護人員使用，讓所有在第一線為防疫而努力的人員可以得到最好的防護，能安心的執行防疫任務，也讓所捐贈的物資可以發揮最大的效益。

每間診所發送防疫物資包括防護帽50個、鞋套50雙、防水隔離衣50件、連身防護衣20件、PVC手套2盒、酒精4公升裝4桶。

中國國民黨身心障礙者保護基金會，6日上午由黨部主委鍾東錦、議員余文忠、書記長林怡君至幼安教養院捐贈防疫物資，照顧弱勢身障族群外也希望保障社工人員及居服人員安全，為防疫盡一份力量。

黨部主委鍾東錦表示，這次捐贈幼安教養院的物資包括200個護目鏡、800個面罩、一箱酒精，除了照顧身障朋友也感謝為了社會弱勢而努力的社工人員及居服員。

犯保苗栗分會配合法務部及總會推動「因應三級疫情司法保護緊急紓困措施」，特別辦理多項紓困措施協助馨生家庭。

犯保苗栗分會在疫情期間，持續協助犯罪被害人及其家屬，推出的方案共計有「疫路相伴資助加碼」方案，對於受到疫情影響休無薪假或是自營收入減少之經濟弱勢馨生人，每人每月給予6000元至12000元持續三個月的疫情紓困緊急資助金，預估有10戶馨生家庭受惠。

其次是「疫路相伴物資捐贈」方案，由總會統一採購馨生人販售商品做成紓困防疫關懷箱，苗栗分會將分送20戶清寒或重傷家庭。第3則為「疫路相伴優先採購」方案，協助採購馨生人自營商品，以度過難關，並將商品分送給協助被害人及家庭，讓犯罪被害人及其家庭倍感「疫路相伴」的溫暖。