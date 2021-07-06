台北市推出7大醫院免費PCR篩檢，被解讀是全市普篩，遭質疑亂槍打鳥、浪費資源。市長柯文哲6日強調，每個人宅在家就變家戶感染，令人頭痛，所以有症狀、旅遊史或接觸史，可能確診的民眾才上網預約篩檢，免費PCR篩檢並非全市普篩。

柯文哲今天主持防疫記者會，被問到免費PCR篩檢浪費資源，他表示，7家篩檢醫院依地理位置分散各地，每家醫院1天只有320個名額，全市1天也才2240人，要先網路預約，不是去就可以篩檢。

他指出，北市感染情況，社區裡不多，有2個比較麻煩的是院內感染和家戶感染，其中要解決的是5萬名沒有身分證的外勞看護，先前快篩有特赦令，本來想說沒身分證外勞是否先打疫苗，但合法外勞都還沒打，在管理上是一個問題。

柯文哲說，防堵院內感染，除了醫事人員都已經打疫苗外，須透過管理工作人員包括看護、洗衣工，真正頭痛的是家戶感染，有1個案例在外面社區感染回到家裡，全家住上下樓來往頻繁，一下子從1個變13個確診，在半封城狀態下，每個人都宅在家就變家戶感染。

他強調，免費PCR篩檢不是全市普篩，有症狀、旅遊史或接觸史有可能確診者，上網預約後才可以篩檢。