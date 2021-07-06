全球疫情進入後期，市場需求大幅提升，缺櫃、塞港情況遲遲未緩解，推升航運費率上漲，航運股價格也跟著飆升，吸引許多投資人進場，期待能大賺一筆。有網友在昨（5日）天當沖長榮期貨，沒想到長榮股價震盪大，來來回回進出15次，最終反而慘賠超過30萬，引起網友熱議，更有人狠虧，「想拜你為師。」

該名網友在PTT論壇上以「長榮當沖怎麼這麼難？」為題發文，並附上對帳單證明自己所言不假，「自己看版上一直都有股海大前輩高歌離席，想說這年頭要當水手才能發大財，所以一早就在港邊等上船。」

原Po選擇以當沖方式買賣長榮期貨，沒想到昨天一早衝進去股價就開始下殺，嚇得趕緊跳船止血，但長榮股價竟然又開始上漲，就這樣進進出出15次都全軍覆沒，最終慘賠超過30萬，讓他哀怨表示，「航運是不是演員啊？是不是船上人太多要這樣洗？洗到我哭倒在岸邊，這跟我想的不一樣劇本，人生好痛苦啊！」

原Po失敗的投資經驗卻笑翻一票網友，有人調侃，「想拜你為師。」、「笑死，賣低買高，真勇者」、「想跟你拜師」、「原來你也是少年股神」、「太神了，怎麼辦到的」、「有錢也不是這樣亂玩吧」、「強勢股你敢空，只能說厲害惹」、「好猛，你這操作真的不容易」。

此外，還是有網友給他實質建議，「沒本事還是不要碰當沖」、「航運股送分題不就拉回無腦多嗎？」、「用感覺玩當沖會輸死」、「做波動就好，還玩當沖」、「航運就抱緊數錢啊，不要當沖不要亂空。」、「當一次教訓吧，下次不要亂玩了。」

長榮昨以213元開出，上漲逾3%，但不到11點賣壓湧現，長榮翻黑跌破200元，最低觸及197.5元，但午盤過後又開始拉回，最高觸及219元，終場收在217元，上漲10.5元（或5.08%）長榮股價單日震盪超過9%。今（6日）長榮開低走高，收在224元，漲7元（或3.23%）。