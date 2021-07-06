疫情尚未控制，疫苗爭議不斷，日前台北市長柯文哲提及，施打順序第七類是在製造「特權疫苗」，每天被關說請託，對此，基隆市長林右昌表示，現在談到特權疫苗只會想到「好心肝」事件，只要有依照中央規定造冊，不會有關說問題。

中央公布疫苗施打順序，第七類人員近日陸續造冊、接種，但柯文哲不贊成指出，該如何定義「維持國家安全及社會機能正常運作者」，並認為，這類人員是國家在製造特權疫苗，他每天被關說、請託，應該依照年齡排接種順序。

基隆市下午舉行疫情記者會，有媒體向市長提問，是否有接到關說電話，對此，林右昌說，現在說特權疫苗，會想到的是「好心肝」，他指出，第七類的施打順序，實際上必須造冊，再送到中央各部會核定，通過後，才會撥發疫苗，中央會直接撥到指定的醫療院所，並非地方政府。

林右昌強調，若有造冊，並依照中央規定執行，不會有請託、關說的問題，「只有不照做才有關說一事」。