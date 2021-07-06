習慣使用Android平台嗎？在疫情下，如何善用數位工具提高生產力，絕對是必學的功課。三星日前在台推出Galaxy Tab S7 FE 5G平板，在支援5G網路並具備大螢幕的前提下，將是你出門在外能即時提升生產力與效率的工具。
三星Galaxy Tab S7 FE 5G搭載高通 Snapdragon 750G 八核心晶片，搭配4GB RAM與64GB ROM，最高支援至1TB microSD卡，有需要將大型檔案帶著走的話，善用外接記憶卡就能輕鬆辦到。以跑分軟體來看效能的話，則是在安兔兔評測取得266171分、在Geekbench 5取得單核心、多核心項目各是567分、1751分的成績，效能中規中矩。
螢幕則是12.4吋2560 x 1600 解析度的TFT螢幕（185.0 x 284.8 x 6.3 mm），以平板產品來說算是螢幕相對較大的選擇，單機重量是608公克，嚴格來說仍算輕盈，若有工作或是娛樂需求，不會造成太大負擔。也可支援Galaxy Buds Pro、Galaxy Buds Live、Galaxy Buds+、Galaxy Buds Gear IconX (2018)等三星品牌無線耳機（當然也可搭配其他品牌的產品），感受更貼近你身的聲效。具備10090 mAh電池，連續播放影片最多可達約13個小時，完全可負荷工作使用，支援閃電快充 2.0，讓電力可迅速恢復。
效能上，Galaxy Tab S7 FE 5G一次最多可以同時啟動3個應用程式（可在側邊欄設置常用app），也可支援S Pen（可磁性吸附在機身側面，方便攜帶不易遺失，無需充電）。搭配S Pen app可輕鬆將手寫字轉換文字，更易在社群上分享，或二次閱讀瀏覽。對於慣用手寫筆記的朋友，可搭配Noteshelf app來記錄筆記，讓你能以媲美手寫筆記的感受來體驗更高效率的數位筆記。
當然新平板也支援Samsung DeX ，讓使用者像是用電腦那樣來使用你的Galaxy裝置（PC版DeX僅適用於特定裝置以及Windows 7、10以及10.13版以上的Mac OS），讓你借助大螢幕的輔助，輕鬆提高生產力，若搭配 Samsung 鍵盤一起使用更加便利。
拍攝功能上，主相機為支援自動對焦的800萬畫素（無閃光燈），前相機則是500萬畫素，以橫向模式使用平板進行視訊通話時，前鏡頭可讓使用者置身螢幕中央，搭配螢幕周圍內建的3組麥克風，能讓聲音清晰傳遞。搭配 AKG 調校音效，則讓你擁有劇院般感受。雙揚聲器和 Dolby Atmos，可以享受身歷其境的環繞音效。無論是作為工作或是娛樂使用、參與視訊會議，或是玩遊戲、看串流影片，聲效都能符合需求。
連線能力上，Galaxy Tab S7 FE 5G支援5G（不支援毫米波），可支援FDD Sub6 頻率N1 (2100)、N3(1800)、N5(850)、N7(2600)、N8(900)、N20(800)、N28(700)，以及TDD Sub6 頻率N38(2600)、N40(2300)、N41(2500)、N77(3700)、N78(3500)頻段。連接埠則是支援USB 3.2 Gen1，支援802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz、VHT80 MU-MIMO、Wi-Fi Direct、定位技術支援GPS、Glonass、Galileo，藍牙5.0、A2DP等等。共有星動綠、星動黑兩種機身顏色，皆可搭配鍵盤套裝組。
在 Galaxy Tab S7 FE 5G 上開啟多個畫面，體驗強大的多工效能。應用程式組讓你可以一次最多同時啟動3個應用程式，你只要在側螢幕面板上設定即可。你可依據需求自行安排這些應用程式，即使執行多個同一應用程式。
體驗心得
雖然Galaxy Tab S7 FE 5G並非搭載最頂級的處理器，效能上在處理大型遊戲或是剪輯影片時，可能略有影響，但是處理一般數位筆記、手遊、觀看串流影片、處理線上文件等需求，都是綽綽有餘。5G以及S Pen以及可搭配鍵盤配件的特點，都讓它擁有更高擴充性，對於有行動辦公需求的朋友來說，是不需要花費高昂費用就能擁有的高性價比平板。
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