習慣使用Android平台嗎？在疫情下，如何善用數位工具提高生產力，絕對是必學的功課。三星日前在台推出Galaxy Tab S7 FE 5G平板，在支援5G網路並具備大螢幕的前提下，將是你出門在外能即時提升生產力與效率的工具。

三星Galaxy Tab S7 FE 5G。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G內附配件。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G左側。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G右側。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G主鏡頭。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G前鏡頭。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G可支援SIM，也可支援最高1TB microSD卡擴充。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G鍵盤配件闔起來有專門吸附S Pen的位置。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Tab S7 FE 5G搭載高通 Snapdragon 750G 八核心晶片，搭配4GB RAM與64GB ROM，最高支援至1TB microSD卡，有需要將大型檔案帶著走的話，善用外接記憶卡就能輕鬆辦到。以跑分軟體來看效能的話，則是在安兔兔評測取得266171分、在Geekbench 5取得單核心、多核心項目各是567分、1751分的成績，效能中規中矩。

三星Galaxy Tab S7 FE 5G安兔兔評測（左）與Geekbench 5跑分。（Galaxy Tab S7 FE 5G截圖）

螢幕則是12.4吋2560 x 1600 解析度的TFT螢幕（185.0 x 284.8 x 6.3 mm），以平板產品來說算是螢幕相對較大的選擇，單機重量是608公克，嚴格來說仍算輕盈，若有工作或是娛樂需求，不會造成太大負擔。也可支援Galaxy Buds Pro、Galaxy Buds Live、Galaxy Buds+、Galaxy Buds Gear IconX (2018)等三星品牌無線耳機（當然也可搭配其他品牌的產品），感受更貼近你身的聲效。具備10090 mAh電池，連續播放影片最多可達約13個小時，完全可負荷工作使用，支援閃電快充 2.0，讓電力可迅速恢復。

效能上，Galaxy Tab S7 FE 5G一次最多可以同時啟動3個應用程式（可在側邊欄設置常用app），也可支援S Pen（可磁性吸附在機身側面，方便攜帶不易遺失，無需充電）。搭配S Pen app可輕鬆將手寫字轉換文字，更易在社群上分享，或二次閱讀瀏覽。對於慣用手寫筆記的朋友，可搭配Noteshelf app來記錄筆記，讓你能以媲美手寫筆記的感受來體驗更高效率的數位筆記。

可在側邊欄設置常用app，最高同時開啟三個app，充分運用大螢幕的特色。（Galaxy Tab S7 FE 5G截圖）

Galaxy Tab S7 FE 5G可搭配S Pen紀錄手寫筆記。（Galaxy Tab S7 FE 5G截圖）

當然新平板也支援Samsung DeX ，讓使用者像是用電腦那樣來使用你的Galaxy裝置（PC版DeX僅適用於特定裝置以及Windows 7、10以及10.13版以上的Mac OS），讓你借助大螢幕的輔助，輕鬆提高生產力，若搭配 Samsung 鍵盤一起使用更加便利。

拍攝功能上，主相機為支援自動對焦的800萬畫素（無閃光燈），前相機則是500萬畫素，以橫向模式使用平板進行視訊通話時，前鏡頭可讓使用者置身螢幕中央，搭配螢幕周圍內建的3組麥克風，能讓聲音清晰傳遞。搭配 AKG 調校音效，則讓你擁有劇院般感受。雙揚聲器和 Dolby Atmos，可以享受身歷其境的環繞音效。無論是作為工作或是娛樂使用、參與視訊會議，或是玩遊戲、看串流影片，聲效都能符合需求。

Galaxy Tab S7 FE 5G的大螢幕用來玩遊戲非常爽快。圖為《飯店物語》app畫面。（Galaxy Tab S7 FE 5G截圖）

12.4吋大螢幕用來展示教育類app，可滿足疫情下居家自學的需求。圖為《Labo積木火車》app畫面。（Galaxy Tab S7 FE 5G截圖）

12.4吋大螢幕在休閒時瀏覽網路相簿，回想出國回憶也很實用。圖為《Google相簿》app畫面。（Galaxy Tab S7 FE 5G截圖）

12.4吋大螢幕，瀏覽網路影片螢幕空間廣泛，看起來絕對舒適。圖為《YouTube》app畫面。（Galaxy Tab S7 FE 5G截圖）

連線能力上，Galaxy Tab S7 FE 5G支援5G（不支援毫米波），可支援FDD Sub6 頻率N1 (2100)、N3(1800)、N5(850)、N7(2600)、N8(900)、N20(800)、N28(700)，以及TDD Sub6 頻率N38(2600)、N40(2300)、N41(2500)、N77(3700)、N78(3500)頻段。連接埠則是支援USB 3.2 Gen1，支援802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz、VHT80 MU-MIMO、Wi-Fi Direct、定位技術支援GPS、Glonass、Galileo，藍牙5.0、A2DP等等。共有星動綠、星動黑兩種機身顏色，皆可搭配鍵盤套裝組。

在 Galaxy Tab S7 FE 5G 上開啟多個畫面，體驗強大的多工效能。應用程式組讓你可以一次最多同時啟動3個應用程式，你只要在側螢幕面板上設定即可。你可依據需求自行安排這些應用程式，即使執行多個同一應用程式。

體驗心得

雖然Galaxy Tab S7 FE 5G並非搭載最頂級的處理器，效能上在處理大型遊戲或是剪輯影片時，可能略有影響，但是處理一般數位筆記、手遊、觀看串流影片、處理線上文件等需求，都是綽綽有餘。5G以及S Pen以及可搭配鍵盤配件的特點，都讓它擁有更高擴充性，對於有行動辦公需求的朋友來說，是不需要花費高昂費用就能擁有的高性價比平板。