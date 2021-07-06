台東縣豐田國中籃球隊線上居家訓練，由助教先示範動作，學生跟著練習。（蔡旻妤攝）

全國三級警戒停止到校上課，停課不停學，台東縣豐田國中籃球隊訓練同樣不中斷，每天下午3到5點線上居家訓練，學生在鏡頭前賣力運球培養球感，為賽事提前做準備。教練余寧坦言，學生「創意無限」，有人手機過熱關機動輒半小時，也有偷關麥克風等各種狀況，讓他哭笑不得。

由助教先示範動作，學生跟著練習，教練余寧盯著螢幕，逐一指導修正，賣力喊著「運球用力一點！」，余寧說，在球場可以當面指導，改成線上教學，會受訊號、設備等因素影響，讓他比平時喊得更大聲，從沒想過改線上反而更傷喉嚨。

首次嘗試線上教學的余寧表示，學生偶爾會分心，甚至有的邊運球邊抓蟲，要是訓練太累，就有學生說手機太熱要關機，一關就是半小時，也有人不想聽教練碎唸，便偷偷關掉麥克風，讓余寧哭笑不得，他說，除了提醒他們要專心，還要叮嚀在外自主訓練應戴上口罩。

訓練課程以跳繩、核心肌群、基本動作為主，自主訓練則有跑步、運球培養球感，余寧說，對基本動作不熟悉的孩子助益良多，程度好的孩子也能複習；每周都會進行檢測，慢慢調整訓練強度。

學校提供籃球讓學生帶回家練習，但球隊訓練仍需要拉力帶、角錐等器材輔助，因數量有限加上保管問題無法外借，學生只好運用生活用品替代，沒角錐就擺水瓶。

余寧坦言，5、6月為備戰期，球隊有做訓練規畫及人員調整等，受疫情影響只好調整延後，線上訓練課程規畫到7月12日，若三級警戒延長，課程也會持續到7月中，希望順利解封，讓孩子返校進行暑假訓練。

該校足球隊教練楊志明則說，線上課程以基礎訓練為主，加強協調性、敏感度，另播放比賽影片分析、觀察；線上教學挑戰大，很多基本動作注重細節，在螢幕中看來有模有樣，但細節未必有做好，無法一一指導。